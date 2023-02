Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 2.)

Ljubljana, 17. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o eksplozijah v podjetju Hamex na Vrhniki. Pisale so tudi o tem, da se je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon danes v Trstu srečal s predsednikom dežele Furlanije-Julijske krajine (FJk) Massimilianom Fedrigo.