Na gradu Rajhenburg razstava Posebno osebno - podobe oseb Andreja Brumna Čopa

Brestanica, 17. februarja - V veliki dvorani gradu Rajhenburg nad Brestanico bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo Posebno osebno - podobe oseb akademskega slikarja Andreja Brumna Čopa. Razstava, ki bo na ogled do 17. septembra, prinaša slike iz njegovega opusa z motivom človeka, ljudi, ki so mu blizu, in lastne upodobitve, so sporočili prireditelji iz Kulturnega doma Krško.