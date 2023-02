Čezmejno sodelovanje prinaša novo kolesarsko pot pri Kobaridu

Koper, 16. februarja - S sredstvi iz evropskega projekta Adrioncycletour bodo gradili kolesarsko pot med Starim selom pri Kobaridu in mejnim prehodom Robič. Projekt, ki so ga danes predstavili v Kopru, predvideva še dve investiciji v kolesarsko infrastrukturo v Italiji in več organizacijskih izboljšav. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 3,5 milijona evrov.