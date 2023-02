Pustni karnevali po svetu letos znova v polnem obsegu

piše Luka Krek

Rio de Janeiro/Benetke/Nica/New Orleans, 18. februarja - Pustni čas po vsem svetu zaznamujejo številne povorke, festivali in karnevali, ki letos znova potekajo v polnem obsegu, potem ko so praznovanja v zadnjih letih zaznamovale omejitve zaradi pandemije covida-19. Na tradicionalnih festivalih v Riu de Janeiru, Benetkah in drugod po svetu tako znova pričakujejo na milijone obiskovalcev.