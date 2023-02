Znani nominiranci za Grumovo nagrado in nagrado za mladega dramatika

Kranj, 16. februarja - Strokovna žirija je izbrala pet novih dramskih besedil, ki se bodo potegovala za letošnjo nagrado Slavka Gruma. Za nagrado za najboljše novo slovensko dramsko besedilo so nominirana dela Katarine Morano, Matjaža Zupančiča, Nine Kuclar Stiković, Anje Novak in Roka Vilčnika, so danes sporočili iz Prešernovega gledališča Kranj.