Svet Zpiza bo po pričakovanjih potrdil redno februarsko uskladitev pokojnin v višini 5,2 odstotka

Ljubljana, 16. februarja - Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo na današnji seji po pričakovanjih sklenil, da se bodo pokojnine februarja redno uskladile za 5,2 odstotka, so za STA povedali na Zpizu. To višino so na zavodu lahko izračunali v sredo takoj po objavi statističnih podatkov o gospodarski rasti za december, ki so jih še čakali.