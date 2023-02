V Piranu predstavili knjigo o čezoceanski ladji Rex

Piran, 15. februarja - V Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu so danes predstavili knjigo o čezoceanski ladji Rex, ki je bila nekoč ponos italijanske civilne mornarice in s tem fašističnega režima, med drugo svetovno vojno pa so jo med Koprom in Izolo uničila britanska letala. Razbitine so dolgo ležale v plitvem morju. To je prva knjiga o ladji v slovenščini.