Univerza v Ljubljani s projektoma do sodobnejših učnih programov in nakupa nove opreme

Ljubljana, 15. februarja - Na Univerzi v Ljubljani (UL) so predstavili nova projekta UL za trajnostno družbo (Ultra) in Digitalna UL: nakup opreme. V okviru prvega bodo v programe vključili trajnostne vsebine in digitalizacijo ter vpeljali sistem mikrodokazil. V okviru drugega projekta pa načrtujejo nakup opreme za digitalno preobrazbo študentov in pedagogov.