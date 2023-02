Tomc o stanju medijev pisala evropski poslanki in 't Veld, v Svobodi očitke zavračajo

Ljubljana, 14. februarja - Evropska poslanka Romana Tomc je na vodjo skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld naslovila pismo, v katerem opozarja "na vojno proti medijem in neodvisnemu novinarstvu, kateri smo od nastopa vlade Roberta Goloba priča v Sloveniji". V Gibanju Svoboda so očitke Tomčeve zavrnili kot izmišljene.