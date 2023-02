Mesec z upravnim odborom GZS o napovedanih vladnih reformah

Ljubljana, 14. februarja - Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) je na današnji seji gostil ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesca. Govorili so o napovedanih vladnih strukturnih reformah, zlasti o pokojninski, pri kateri želijo biti v gospodarstvu konstruktiven sogovornik, so sporočili iz GZS.