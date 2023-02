V uporabi mehanizem za omejevanje borznih cen plina

Ljubljana, 15. februarja - Z današnjim dnem se v EU začenja uporabljati mehanizem za dinamično omejevanje cen zemeljskega plina pri 180 evrih na megavatno uro, o katerem so članice unije dogovor po dolgotrajnih usklajevanjih dosegle decembra lani. V zadnjih mesecih so sicer zaradi mile zime in uspešne diverzifikacije oskrbe članic EU cene plina občutno padle.