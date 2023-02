Inštitut 8. marec začenja kampanjo proti sovraštvu in neenakosti Samo ljubezen

Ljubljana, 14. februarja - Inštitut 8. marec začenja kampanjo proti sovraštvu in neenakosti. Projekt so poimenovali Samo ljubezen in bo osredotočen na sovražne izjave nosilcev politične moči proti ljudem. V marcu bo tako začela delovati ekipa, ki se bo ob pojavu sovraštva aktivirala s pisanjem ljubečih in prijaznih komentarjev na socialnih omrežjih, so napovedali.