Toshiba v četrtletju globoko v izgubi

Tokio, 14. februarja - Japonski industrijsko-tehnološki konglomerat Toshiba je v četrtletju med oktobrom in decembrom 2022 vknjižil 16,7 milijarde jenov (118 milijonov evrov) čiste izgube, potem ko je v enakem obdobju leto prej beležil 55,1 milijarde jenov (389,4 milijona evrov) čistega dobička. Koncern že nekaj let pretresajo škandali, finančne težave in odhodi kadrov.