Banka Slovenije: Lansko gibanje BDP daje spodbudne signale za letos

Ljubljana, 14. februarja - Visoko rast gospodarske aktivnosti, ki se je po predlanskem močnem popandemskem okrevanju nadaljevala tudi lani, so v Banki Slovenije glede na močno podporo denarne in fiskalne politike pričakovali. "Takšen iztek leta daje spodbudne signale tudi za letos, ko se bo rast sicer umirila," so zapisali v centralni banki.