Tudi lani mejne koncentracije delcev PM 10 največkrat presežene v Murski Soboti

Ljubljana/Murska Sobota, 14. februarja - Mejna dnevna koncentracija škodljivih delcev v zraku PM 10 je bila po še nedokončnih podatkih Agencije RS za okolje (Arso) lani največkrat presežena na merilnem mestu ob Cankarjevi ulici v Murski Soboti, in sicer kar 39-krat. To je za deset več kot v letu prej in več od dovoljenih 35-krat v koledarskem letu.