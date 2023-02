Ministri s stroko o možnostih uveljavljanja Slovenije na področju umetne inteligence

Ljubljana, 13. februarja - Ministri za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, ter za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh so se v Ljubljani udeležili srečanja s predstavniki Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco (IRCAI). Govorili so o možnosti uveljavitve Slovenije na področju umetne inteligence.