Glavni razlog za najmanjšo prodajo avtomobilov v več kot 20 letih slaba ponudba

Ljubljana, 19. februarja - Prodaja osebnih avtomobilov v Sloveniji je bila lani najmanjša v več kot 20 letih, glavni razlog pa je premajhna ponudba novih avtomobilov. Zmanjšal se je tudi uvoz rabljenih avtomobilov iz tujine. Posledica je zvišanje cen novih in rabljenih avtomobilov, v številnih primerih pa so morali kupci na vozilo tudi dolgo čakati, so izpostavili v AMZS.