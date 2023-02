Ob odprtju sodnega leta tudi predaja poslov na vrhovnem sodišču

Ljubljana, 14. februarja - Novo sodno leto bosta danes s slavnostnima nagovoroma odprla predsednik in podpredsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič in Miodrag Đorđević. V ljubljanski sodni palači bo zbrane nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Odprtju bo sledila primopredaja poslov med Florjančičem in Đorđevićem, ki prevzema vodenje sodišča.