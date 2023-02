Konec leta 2022 drugič zapored upad števila prostih delovnih mest

Ljubljana, 13. februarja - V zadnjem lanskem četrtletju je bilo v Sloveniji skupaj na voljo nekaj več kot 23.000 prostih delovnih mest, kar je 5,5 odstotka manj kot četrtletje prej. To je bilo drugo zaporedno zmanjšanje, pred tem se je leto in pol to število stalno povečevalo, ugotavljajo na Statističnem uradu RS. Povpraševanje je na ravni države sicer ostalo veliko.