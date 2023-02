S Hrvaške na Eurosong odhajajo Let 3 s satirično pesmijo Mama ŠČ

Opatija, 13. februarja - Hrvaško bo na Eurosongu v Liverpoolu maja zastopala reška skupina Let 3, ki je na nacionalnem glasbenem tekmovanju Dora v soboto v Opatiji zmagala s pesmijo Mama ŠČ. Hrvaška publika in stroka sta pesem sprejeli s pohvalami, nekateri srbski mediji pa so se nanjo odzvali kritično, ker da se norčuje iz pregona Srbov med operacijo Nevihta.