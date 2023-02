Po zaprtju volišč na Cipru se zmaga nasmiha Hristodulidesu

Nikozija, 12. februarja - V današnjem drugem krogu predsedniških volitev na Cipru je sodeč po prvih volilnih projekcijah najverjetneje zmagal nekdanji zunanji minister in neodvisni kandidat Nikos Hristodulides. Izid je tesen, saj naj bi 49-letni konservativni politik prejel med 50,5 in 53,5 odstotka glasov, njegov rival Andreas Mavrojianis pa med 46,5 in 49,5 odstotka.