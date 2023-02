Biden in Lula da Silva poudarila pomen zaščite demokracije

Washington, 11. februarja - Ameriški in brazilski predsednik sta se v petek v kratki izjavi pred pogovori v Beli hiši zavzela za obrambo demokracije v obeh državah in po svetu ter delila izkušnje z napadi privržencev desničarskih bivših predsednikov na ustanove v obeh državah. Lula je obljubil še, da bodo do leta 2030 prenehali s sečnjo pragozda v Amazoniji.