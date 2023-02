Capl še naprej v. d. direktorja Spirita

Ljubljana, 10. februarja - Vlada je na današnji dopisni seji ponovno imenovala Roka Capla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit). Na tem položaju je od začetka lanskega leta in vlada mu je zdaj mandat podaljšala drugič, tokrat najdlje do 11. avgusta.