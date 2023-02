Šolarji zahodne Slovenije po zimskih počitnicah znova v šolske klopi

Ljubljana, 13. februarja - S počitnic se bo danes v šolske klopi vrnila še druga polovica šolarjev oziroma okoli 150.000 učencev in dijakov iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Ribnice, Sodražice, Loškega potoka, Kočevja, Osilnice in Kostela.