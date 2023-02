Finančni položaj gospodinjstev se je lani poslabšal

Ljubljana, 10. februarja - Delež gospodinjstev, ki so ocenila, da so s svojimi dohodki mesec preživela lahko oziroma zelo lahko, se je lani v primerjavi z letom 2021 zmanjšal za štiri odstotne točke na 24 odstotkov. Enotedenske letne počitnice so bile enako dostopne kot pred letom dni, več pa je bilo druženja s prijatelji in sorodniki, kažejo danes objavljeni podatki Sursa.