Azijske borze neenotno

Tokio, 10. februarja - Borzni indeksi v Aziji danes niso imeli enotne smeri. V Tokiu so vlagatelje spodbudili šibkejši jen in dobri poslovni rezultati nekaterih ameriških družb, medtem ko so drugod večinoma sledili razpoloženju na Wall Streetu, kjer so indeksi zaradi bojazni pred nadaljnjim zviševanjem obrestnih mer v četrtek zdrsnili v minus.