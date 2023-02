Mladina o nelagodju in metodah političnega boja znotraj Svobode (10. 2.)

Ljubljana, 10. februarja - Grega Repovž v uvodniku Temu so volivci rekli ne piše o tem, da se prvaku Robertu Golobu ponavlja, kar se je zgodilo Marjanu Šarcu, da mu svetovalci slikajo zarote in rušijo zaupanje v ljudi v stranki in vladi. Metode preštevanja ljudi in pripisovanja slabih in skritih namenov pa so volivci na volitvah zavrnili, tudi z odrekanjem glasov LMŠ.