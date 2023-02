Ljubljanska Drama s koprodukcijsko predstavo Prometej '22 na Portugalskem

Porto, 10. februarja - Ljubljanska Drama te dni gostuje na Portugalskem, kjer se bo drevi in v soboto v Portu predstavila z mednarodno koprodukcijo Prometej '22. Predstava, ki sta jo po Ajshilovem Vklenjenem Prometeju s podnaslovom Hommage a Beckett zasnovala Agnes Kali in Gabor Tompa, sicer tudi režiser igre, prepleta madžarski, slovenski, romunski in angleški jezik.