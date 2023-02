Zimsko turistično ponudbo tudi na Koroškem dopolnjujejo proge za tek na smučeh

Radlje ob Dravi/Črna na Koroškem, 11. februarja - Zimsko turistično in rekreacijsko ponudbo na Koroškem ob ustreznih razmerah dopolnjujejo tudi urejene proge za tek na smučeh. Tradicionalno proge urejajo v Črni na Koroškem, in sicer v Bistri pri Plazniku in v Logih, prav tako ponekod drugod. Letošnja novost v regiji je urejena proga ob Vodnem parku Radlje ob Dravi.