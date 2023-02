Telekomunikacijski operaterji začasno z brezplačnimi klici v Turčijo in Sirijo

Ljubljana, 9. februarja - Telekomunikacijski operaterji zaradi katastrofalnega potresa, ki je ta teden opustošil jugovzhodni del Turčije in dele Sirije, začasno uvajajo brezplačne klice v obe državi in brezplačno mobilno gostovanje. Tak ukrep sta že napovedala A1 in Telemach.