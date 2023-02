Na Ptuju prometna varnost lani v okviru desetletnega povprečja

Ptuj, 9. februarja - Prometnovarnostne razmere v Mestni občini Ptuj so bile lani na primerljivi ravni kot v zadnjih desetih letih. Kot je na današnji seji sveta za preventivo v cestnem prometu povedal predsednik sveta Franc Kozel, so sicer zabeležili nekaj več prometnih nesreč, a so bile njihove posledice podobne desetletnemu povprečju.