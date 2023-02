Demokracija o protestih (9. 2.)

Ljubljana, 9. februarja - Metod Berlec v komentarju Protest proti aroganci vladajočih revanšistov, bleferjev in nastopačev piše o protestu upokojencev, ki so od vladajočih zahtevali dostojne pokojnine. Protestniki so zagotovili, da se bodo zbrali vsak mesec, dokler ne bodo slišani. Protest upokojencev pa je drugačen od politično motiviranih protestov v času Janševe vlade.