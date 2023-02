Zelenski prispel v Pariz na srečanje z Macronom in Scholzem

Pariz, 8. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je iz Londona priletel v Pariz na srečanje s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. V izjavi pred delovno večerjo je Zelenski pozval k čimprejšnjim dobavam težkega orožja in bojnih letal, Macron in Scholz pa sta potrdila nadaljevanje podpore Ukrajini do njene zmage.