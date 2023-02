Zelenski drevi še v Pariz na srečanje z Macronom in Scholzem

Pariz, 8. februarja - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo drevi v Parizu srečal s francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, so sporočili iz Elizejske palače. Zelenski bo v Pariz prispel iz Londona, kjer se je že sestal s premierjem Rishijem Sunakom in nagovoril tamkajšnji parlament.