Preiskava o sestrelitvi leta MH17 ustavljena kljub indicom o Putinovi vpletenosti

Haag, 8. februarja - Obstajajo močni indici, da je ruski predsednik Vladimir Putin odobril dobavo raketnega sistema, s katerim so obtoženi v času spopadov med ukrajinskimi in proruskimi silami na vzhodu Ukrajine leta 2014 sestrelili malezijsko potniško letalo MH17, so danes sporočili preiskovalci. Ker so izčrpali vse sledi, so preiskavo začasno ustavili.