Predstavitev kandidata za notranjega ministra Poklukarja na parlamentarnem odboru v ponedeljek

Ljubljana, 7. februarja - Kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar se bo na pristojnem odboru DZ predstavil v ponedeljek. V koalicijskih SD in Levici so za zdaj z odzivi skopi. V opozicijski NSi obžalujejo, da je premier Robert Golob odločil za politika, in ne strokovnjaka, v SDS pa bodo stališče predstavili v razpravi v DZ.