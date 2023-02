Odbor DZ prikimal predlagani zakonski spremembi glede odvoza pokvarjenih vozil

Ljubljana, 7. februarja - Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je danes brez razprave in brez glasu proti prikimal predlogu novele zakona o cestah, s katerim vlada odpravlja anomalijo iz zakona, ki je posebno ureditev odvoza poškodovanih ali pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah razširila s tovornih vozil tudi na osebna vozila.