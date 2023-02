Pred grško obalo znova potonil čoln z migranti

Atene/Rim, 7. februarja - Pred grškim otokom Lezbos je potonil čoln z migranti, pri čemer so umrli najmanj trije ljudje, več kot 20 pa jih pogrešajo, je danes sporočila grška obalna straža in dodala, da so doslej rešili 16 ljudi. To je v zadnjih dneh že drugi primer smrti med migranti, ki so na čolnih skušali doseči grško obalo.