Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 7. februarja - Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala. Le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -6, na Goriškem in ob morju malo pod 0, najvišje dnevne okoli 0, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno. Veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V sredo bo v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju pretežno jasno, drugod se bo prehodno pooblačilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje ugoden. V sredo bodo bolj občutljivi občutili manjše vremensko pogojene težave.