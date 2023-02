Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se je inflacija cen življenjskih potrebščin v Sloveniji ob koncu leta nekoliko umirila, indeks cen življenjskih potrebščin pa se je januarja medletno zvišal za 10 odstotkov. Poročale so tudi o opredeljenosti Slovenije proti gradnji ograj in zidov, kljub nujnosti utrjevanja zunanjih meja EU.