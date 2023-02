Slovenj Gradec na poti do vnovič rekordnega proračuna

Slovenj Gradec, 6. februarja - Mestna občina Slovenj Gradec je na poti do izvajanja vnovič rekordnega občinskega proračuna. Svetniki so namreč na današnji seji potrdili osnutek letošnjega proračuna, vrednega 43 milijonov evrov. Pri glasovanju o osnutku se je vzdržala svetniška skupina Slovenjegraške liste za mesto in vas, ki predlaga več sredstev za kmetijstvo.