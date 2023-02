V požaru v Franciji umrli mati in sedem otrok

Pariz, 6. februarja - V požaru, ki je danes zaradi okvarjenega sušilnika za perilo izbruhnil v hiši v kraju Charly-sur-Marne v departmaju Aisne v Franciji, so umrli mati in sedem otrok, starih od dve do 14 let, so sporočile tamkajšnje oblasti. Hudo opečenega očeta, ki je izven življenjske nevarnosti, so rešili, medtem ko so se mati in otroci zadušili zaradi dima.