NSi ob napovedanih podražitvah cen vrtcev zahteva sklice seje odbora DZ za izobraževanje

Ljubljana, 6. februarja - V NSi ob napovedanih podražitvah cen vrtcev zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje. Prepričani so, da so te posledica neustreznega ukrepanja vlade ob vsesplošni draginji in dviga plač pomočnic vzgojiteljic, ki da je padel na pleča staršev. Stroške napovednih podražitev bi moral kriti državni proračun, menijo.