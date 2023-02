Tudi nad Latinsko Ameriko leti kitajski balon

Peking, 6. februarja - Kitajske oblasti so danes potrdile, da je balon, ki leti nad Latinsko Ameriko, njihov. Dodajajo, da gre za civilno plovilo. Balon sta sicer že v petek opazila Washington in Bogota. Do odkritja plovila pa prihaja le nekaj dni po tem, ko so v ZDA nad svojim ozemljem opazili domnevni kitajski vohunski balon in ga v soboto tudi sestrelili.