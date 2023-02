V pretepu v Murski Soboti umrl moški

Murska Sobota, 5. februarja - V Murski Soboti je pozno popoldne prišlo do pretepa, v katerem je moški na kraju dogodka podlegel poškodbam. Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 18.30 ure, takoj po prihodu pa so prizorišče zavarovali in začeli z iskanjem storilca. Malo pred 19. uro so ga izsledili, zaradi poškodb pa je bil odpeljan v bolnišnico.