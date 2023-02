V Univerzitetni knjižnici Maribor dogodek ob 50-letnici izida zbornika Skupaj

Maribor, 6. februarja - Letos mineva 50 let od izida zbornika Skupaj, ki so ga leta 1973 s svojimi literarnimi deli ustvarili Andrej Brvar, France Forstnerič, Drago Jančar, Marijan Kramberger in Tone Partljič. Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) bo obletnico obeležila danes s pogovorom s tremi pisatelji, razstavo in projekcijo dokumentarnega filma.