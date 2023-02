Začetek beneškega karnevala obeležili s sprevodom mask in uličnih umetnikov

Benetke, 5. februarja - V Benetkah je tradicionalni pustni karneval v polnem teku. To italijansko mesto na vodi se je v soboto zvečer spremenilo v prizorišče ulične umetnosti, mask in glasbe. Karneval, ki na ulice Benetk ponavadi privabi na tisoče tako domačih kot tujih obiskovalcev, tokrat poteka brez koronskih omejitev. Pustno dogajanje bo trajalo vse do 21. februarja.