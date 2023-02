Na Blokah danes znova tradicionalni smučarski teki

Bloke, 5. februarja - Po letu 2018 bodo na Blokah danes znova potekali tradicionalni smučarski teki. Za tekače so pripravili dve progi, dolgi sedem in 20 kilometrov. Glede na pričakovano lepo vreme in ugodne snežne pogoje tokrat pričakujejo do 1000 smučarjev, je za STA povedal član organizacijskega odbora Leopold Mišič.