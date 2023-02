Dobovec, Dobrepolje in Siliko že na finalnem turnirju

Ljubljana, 4. februarja - Dobovec, Dobrepolje in Siliko so se sinoči uvrstili na finalni turnir pokala Terme Olimia v futsalu. Četrtega udeleženca bomo dobili danes, ko se bosta v Ajdovščini pomerila domači Kix in Bronx Škofije. Finalni turnir bo med 17. in 18. februarjem v Podčetrtku.