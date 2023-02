Delo o redu v policiji (4. 2.)

Ljubljana, 3. februarja - Novica Mihajlović v komentarju Policija, talka trinajstih osumljencev piše o redu v policiji. Izpostavlja primer 13 policistov, ki so osumljeni, da so med varovanjem protestov v letih 2020 in 2021 presegli dopustno mejo pri ravnanju s sodržavljani. Kritičen je predvsem do tega, kako zelo so ti policisti pravno zaščiteni.